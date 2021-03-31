Гвардиола: Агуэро незаменим для «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение форварда Серхио Агуэро покинуть клуб по истечении контракта в конце сезона.
Гвардиола: Агуэро незаменим для «Манчестер Сити»
  • Reuters

«У нас впереди ещё два месяца, и сегодня на тренировке я видел, насколько он великолепен, насколько предан делу. Серхио незаменим. Я могу сказать, что с точки зрения цифр его заменить можно, однако очень непросто забить более 250 голов за более чем 360 матчей и завоевать столько трофеев. Он легенда, лучший нападающий клуба в этом столетии. Заменить его в душах, в сердцах, в умах болельщиков, игроков, тренеров невозможно», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Он отметил, что 32-летний аргентинец ещё несколько лет способен играть на самом высоком уровне.

«Он невероятный человек. Я уверен, что если он сохранит такой агрессивный подход, то сможет продлить свою карьеру ещё на два, три, четыре года или на пять лет», — добавил специалист.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года, а его контракт истекает летом 2021-го. В активе аргентинца 257 голов и 73 голевые передачи в 384 матчах за клуб из Манчестера с которым он завоевал 13 трофеев: четырежды выиграл Английскую премьер-лигу, один раз Кубок и три раза — Суперкубок Англии, а также пять раз — Кубок лиги.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» установит у домашнего стадиона статую в честь Агуэро.

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