Агент Зайнутдинова назвал первоапрельской шуткой новость о трансфере игрока в «Аталанту»

Евгений Новиков, агент полузащитника московского ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова, назвал первоапрельской шуткой информацию о переходе казахстанского футболиста в итальянскую «Аталанту».

«Это первоапрельская шутка. Мне больше нечего добавить», — цитирует Новикова «Чемпионат».

До этого появилась новость, что «Аталанта» подписала пятилетний контракт с Зайнутдиновым.

В этом сезоне Зайнутдинов провёл 29 матчей в составе армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Стоит отметить, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Ранее агент Зайнутдинова подтвердил интерес со стороны «Аталанты».