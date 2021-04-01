Агент Зайнутдинова назвал первоапрельской шуткой новость о трансфере игрока в «Аталанту»
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«Это первоапрельская шутка. Мне больше нечего добавить», — цитирует Новикова «Чемпионат».
До этого появилась новость, что «Аталанта» подписала пятилетний контракт с Зайнутдиновым.
В этом сезоне Зайнутдинов провёл 29 матчей в составе армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Стоит отметить, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Ранее агент Зайнутдинова подтвердил интерес со стороны «Аталанты».