Семак: чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, променял ли бы две победы в чемпионате России по футболу на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.
Семак: чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов
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«Конечно, не променял бы. Выход из группы — да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы — это хорошо. Но это же не титул!» — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что качество игры важнее результатов.

«Это то же самое, как перед матчами сборной России на крупных турнирах все говорят о выходе из группы. Ну вышли — и что? А дальше вылетели. И толку? Тут важно само качество игры. К этому нужно стремиться», — сказал он.

После 23 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 48 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разыграл болельщиков с 1 апреля, заявив что Олич получил гражданство России.

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