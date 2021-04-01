Семак: чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов
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«Конечно, не променял бы. Выход из группы — да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы — это хорошо. Но это же не титул!» — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
Тренер отметил, что качество игры важнее результатов.
«Это то же самое, как перед матчами сборной России на крупных турнирах все говорят о выходе из группы. Ну вышли — и что? А дальше вылетели. И толку? Тут важно само качество игры. К этому нужно стремиться», — сказал он.
После 23 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 48 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице.
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