Сучилов отреагировал на дисквалификацию в гонке преследования на ЧР по биатлону

Биатлонист Семён Сучилов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

«Началось всё по плану, как и хотел. Сразу приблизился к Эдуарду Латыпову. Дальше уже вместе подъезжали к ребятам. Мы достаточно быстро проехали первый круг. На «лёжке» отстреляли уверенно. Следующий круг понимал, что мне некомфортно ехать сзади. Также понимал, что Эдуард бежит не на грани возможностей. Сзади всегда несложно идти, потому что в потоке едешь», — рассказал Сучилов в эфире «Матч ТВ».

Также биатлонист отреагировал на свою дисквалифицикацию с третьего места.

«На рубеже со мной казус произошёл. Я вставил обойму, закрыл затвор, и у меня встали два патрона вверх. Вытащил, а у меня снова они вверх вылезают. Обойму вытащил полностью, стрельнул патрон, который уже был в канале, и вставил новую», — добавил он.

Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов. Вторым финишировал Матвей Елисеев, отставший от лидера на 13,3 секунды. Третье место занял Максим Цветков.

Ранее сообщалось, что Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону.