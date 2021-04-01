Бывший сотрудник «Локомотива» объяснил увольнение 20 работников из-за скандального фото

Бывший PR-директор московского «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал подробности увольнения 20 работников клуба из-за скандальной фотографии.

«Мы собрались на минус первом этаже стадиона, где обитают все рабочие эльфы, — проводы человека часто имеют именно такой формат. Переговорка становится ещё и общей зоной отдыха, потому что работы 24 на 7. Николая Комарова любили в департаменте и понимали, насколько было бы тяжелее работать последние полтора года, если бы не он. Комаров вообще многим в клубе помогал, находил решения, в том числе при общении с руководством. Мы были реально ему благодарны. Обидно за него, хотели поддержать», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

Бывший PR-директор объяснил, почему Комарова решили поддержать за счёт футболок с матом.

«В любом коллективе есть свои мемы. Николай Комаров написал пост в Facebook, выложил видео и переписку. На мой взгляд, там всё подробно объяснено. Кстати, никто не обратил внимания на время переписки — с пяти до семи утра. Обсуждается проморолик «Локомотива», и в ночное время два мужика не будут подбирать формулировки. Николай выдал эту фразу матом», — рассказал он.

По мнению Брейдо, публикация фотографии была ошибкой.

«По моему уходу вообще нет вопросов. На следующий день у нас состоялся разговор, и я написал заявление по собственному. Очевидное решение, потому что у меня в обязанностях прописана ответственность за репутацию клуба. В тот момент было ощущение, что все понимают: это очень внутренний, даже личный момент для этого коллектива и никто это в паблик выносить не будет», — сказал он.

Бывший PR-директор отмечает, что посыл на майках не адресовался ни РЖД, ни болельщикам.

«Эти репутационные риски я понимаю, как и метод принятия решений. Вопросов к руководству нет», — добавил он.

Ранее Чорлука объявил об уходе из «Локомотива» по окончании сезона.