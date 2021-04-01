«Аризона» проиграла «Колорадо» в дебютном матче Просветова в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 9:3.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились — Йоонас Донской (3), Андре Бураковски (2), Пьер-Эдуар Белльмар, Габриэль Ландеског (2) и Микко Рантанен. В составе «Аризоны» — Майкл Бантинг, Оливер Экман-Ларссон и Конор Гарланд.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

Российский вратарь «Койотс» Иван Просветов пропустил пять шайб в дебютном матче в НХЛ.

Ранее сообщалось, что шайба Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго».