«Аризона» проиграла «Колорадо» в дебютном матче Просветова в НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счётом 9:3.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились — Йоонас Донской (3), Андре Бураковски (2), Пьер-Эдуар Белльмар, Габриэль Ландеског (2) и Микко Рантанен. В составе «Аризоны» — Майкл Бантинг, Оливер Экман-Ларссон и Конор Гарланд.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

Российский вратарь «Койотс» Иван Просветов пропустил пять шайб в дебютном матче в НХЛ.

Ранее сообщалось, что шайба Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго». 

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