Шайба Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»

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«Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 6:1.

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт, Кёртис Лазар, Стивен Фогарти, Кейси Миттельштадт и Брэндон Монтур (2). В составе «Филадельфии» — российский защитник Иван Проворов.

Таким образом, «Баффало» прервал серию из 18 поражений подряд.

Ранее сообщалось, что шайба Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго». 

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