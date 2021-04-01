Шайба Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»
Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 6:1.
В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт, Кёртис Лазар, Стивен Фогарти, Кейси Миттельштадт и Брэндон Монтур (2). В составе «Филадельфии» — российский защитник Иван Проворов.
Таким образом, «Баффало» прервал серию из 18 поражений подряд.
Ранее сообщалось, что шайба Свечникова не спасла «Каролину» от поражения в матче НХЛ с «Чикаго».