Губерниев отреагировал на вылет молодёжной сборной России

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вылете молодёжной сборной России по футболу на чемпионате Европы 2021 года.
Губерниев отреагировал на вылет молодёжной сборной России
  • AFP

«Привезли основных игроков из клубов РПЛ. Не запасных, не ПФЛ или ФНЛ. И без шансов в решающих матчах! Это лишний раз говорит об уровне нашей лиги. Мы, кстати, даже отбор по большому счёту завалили. В решающем матче проиграли Польше. Потом просто то, что от нас не зависит, сложилось удачно. То, где было надо самим, ни тогда, ни сейчас не выходит. Карета снова превратилась в тыкву!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее генсек РФС Александр Алаев сообщил, что матчи молодёжки с Францией и Данией показали наш истинный уровень.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить