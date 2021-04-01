Губерниев отреагировал на вылет молодёжной сборной России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вылете молодёжной сборной России по футболу на чемпионате Европы 2021 года.

«Привезли основных игроков из клубов РПЛ. Не запасных, не ПФЛ или ФНЛ. И без шансов в решающих матчах! Это лишний раз говорит об уровне нашей лиги. Мы, кстати, даже отбор по большому счёту завалили. В решающем матче проиграли Польше. Потом просто то, что от нас не зависит, сложилось удачно. То, где было надо самим, ни тогда, ни сейчас не выходит. Карета снова превратилась в тыкву!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее генсек РФС Александр Алаев сообщил, что матчи молодёжки с Францией и Данией показали наш истинный уровень.