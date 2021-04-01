Алаев: матчи молодёжки с Францией и Данией показали наш истинный уровень

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал выступление сборной России на молодёжном чемпионате Европы.

«Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды. Мы восемь лет не попадали в финальную часть чемпионата Европы, смогли пройти тяжёлую группу», — цитирует Алаева ТАСС.

Он отметил, что высокие ожидания были связаны с тем, что команда была укомплектована игроками Российской премьер-лиги.

«Матчи против сборных Франции и Дании показали наш истинный уровень, эти команды оказались гораздо сильнее нас во всех компонентах», — сказал Алаев.

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее Виктор Онопко выразил мнение, что на молодёжную сборную России повлияли тактические ошибки.