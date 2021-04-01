Алаев: матчи молодёжки с Францией и Данией показали наш истинный уровень
- РИА Новости
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«Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды. Мы восемь лет не попадали в финальную часть чемпионата Европы, смогли пройти тяжёлую группу», — цитирует Алаева ТАСС.
Он отметил, что высокие ожидания были связаны с тем, что команда была укомплектована игроками Российской премьер-лиги.
«Матчи против сборных Франции и Дании показали наш истинный уровень, эти команды оказались гораздо сильнее нас во всех компонентах», — сказал Алаев.
Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).
Ранее Виктор Онопко выразил мнение, что на молодёжную сборную России повлияли тактические ошибки.