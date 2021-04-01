Алаев: матчи молодёжки с Францией и Данией показали наш истинный уровень

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал выступление сборной России на молодёжном чемпионате Европы.
Алаев: матчи молодёжки с Францией и Данией показали наш истинный уровень
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды. Мы восемь лет не попадали в финальную часть чемпионата Европы, смогли пройти тяжёлую группу», — цитирует Алаева ТАСС.

Он отметил, что высокие ожидания были связаны с тем, что команда была укомплектована игроками Российской премьер-лиги.

«Матчи против сборных Франции и Дании показали наш истинный уровень, эти команды оказались гораздо сильнее нас во всех компонентах», — сказал Алаев.

Россия проиграла Дании со счётом 0:3 и покинула молодёжный чемпионат Европы. До этого подопечные Михаила Галактионова победили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2).

Ранее Виктор Онопко выразил мнение, что на молодёжную сборную России повлияли тактические ошибки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить