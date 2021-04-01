Вяльбе заявила, что подравшиеся лыжники извинились за своё поведение

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о конфликте между Владиславом Афанасьевым и Антоном Быковым, произошедшем после полуфинала командного спринта на чемпионате России в Тюмени.

«Две команды дисквалифицированы, это неспортивное поведение. К этому инциденту я отношусь очень и очень отрицательно. Я сразу написала техническому делегату, что здесь никаких жёлтых карточек не должно быть, только дисквалификация. Они посмотрели видео и сказали, что им не к кому придраться. Спортсмены уже покаялись, извинились. Такое поведение — это, конечно, не дело», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Инцидент произошёл после полуфинала A. Два спортсмена обменялись репликами, после чего Афанасьев ударил Быкова ногой. Тот в ответ ударил соперника лыжной палкой.

После этого команды обоих спортсменов, представлявших Удмуртию и Татарстан, были дисквалифицированы.

Ранее тренер сборной России высказался о потасовке лыжников на ЧР в Тюмени.