Невеста Большунова лыжница Жеребятьева завершила спортивную карьеру
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», об этом 24-летняя спортсменка рассказала болельщикам во время раздачи автографов в Тюмени после командного спринта на чемпионате России.
Жеребятьева — чемпионка мира среди юниоров 2017 года в эстафете, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года в масс-старте.
Её лучший результат в личных гонках на Кубке мира — 10-е место в гонке на 10 км в Отепя в сезоне-2018/19.
Ранее сообщалось, что Клебо не приедет на свадьбу Большунова.