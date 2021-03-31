Невеста Большунова лыжница Жеребятьева завершила спортивную карьеру

Российская лыжница Анна Жеребятьева — невеста лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова — завершила спортивную карьеру.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», об этом 24-летняя спортсменка рассказала болельщикам во время раздачи автографов в Тюмени после командного спринта на чемпионате России.

Жеребятьева — чемпионка мира среди юниоров 2017 года в эстафете, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года в масс-старте.

Её лучший результат в личных гонках на Кубке мира — 10-е место в гонке на 10 км в Отепя в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что Клебо не приедет на свадьбу Большунова.