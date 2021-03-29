Клебо не приедет на свадьбу Большунова

Российский лыжник Александр Большунов сообщил, что норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо не приедет к нему на свадьбу.

«Йоханнес Клебо всё-таки не приедет. Йоханнес написал ответное письмо, где указано, что у него подписан контракт на съёмки в шоу с 20 по 30 апреля», — цитирует российского лыжника ТАСС.

Свадьба Большунова и российской лыжницы Анны Жеребятьевой состоится 24 апреля 2021 года.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне, серебряную в эстафете и в марафоне, а также бронзовую в командном спринте. Кроме того, в прошедшем сезоне российский лыжник второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России с отрывом в 47 секунд.