Голливудский актёр сообщил, что получает угрозы от звезды НБА Дюранта

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Известный актёр и комик Майкл Рапапорт опубликовал переписку со звёздным форвардом клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.
Голливудский актёр сообщил, что получает угрозы от звезды НБА Дюранта
  • Reuters

«Как большинству из вас известно, я ежедневно получаю угрозы и отвратительные сообщения, но никогда в своих самых смелых мечтах я не думал, что Кевин Дюрант окажется среди их авторов. Сам Предатель теперь мне угрожает, упоминает мою жену и хочет подраться. Это любимец Америки, верно? И кстати, Кей Ди не взломали», — написал Рапапорт в своём Instagram.

На опубликованных актёром скриншотах переписки видно, что Дюрант оскорбляет собеседника и угрожает ему расправой.

32-летний форвард «Бруклина» является двукратным чемпионом НБА и двукратным MVP финала. На его счету также два золота Олимпийских игр и золото чемпионата мира в составе сборной США.

Ранее сообщалось, что Грин назвал себя лучшим защищающимся игроком в истории НБА.

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