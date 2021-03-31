Голливудский актёр сообщил, что получает угрозы от звезды НБА Дюранта
- Reuters
«Как большинству из вас известно, я ежедневно получаю угрозы и отвратительные сообщения, но никогда в своих самых смелых мечтах я не думал, что Кевин Дюрант окажется среди их авторов. Сам Предатель теперь мне угрожает, упоминает мою жену и хочет подраться. Это любимец Америки, верно? И кстати, Кей Ди не взломали», — написал Рапапорт в своём Instagram.
На опубликованных актёром скриншотах переписки видно, что Дюрант оскорбляет собеседника и угрожает ему расправой.
32-летний форвард «Бруклина» является двукратным чемпионом НБА и двукратным MVP финала. На его счету также два золота Олимпийских игр и золото чемпионата мира в составе сборной США.
Ранее сообщалось, что Грин назвал себя лучшим защищающимся игроком в истории НБА.