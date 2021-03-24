Грин назвал себя лучшим защищающимся игроком в истории НБА

Тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о своей игре.

«Думаю, что я лучший защищающийся игрок в истории — 100%. Это моё мнение. Мне кажется, что я смотрю на игру совсем иначе, чем большинство игроков, потому что я вижу её с другой точки зрения», — приводит слова Грина NBC Sports Bay Area.

По его мнению, он достаточно хорошо действует в подборе, а также обладает быстрой реакцией, жёсткостью и способностью видеть ситуацию задолго до того, как она произойдёт на площадке.

«Считаю, я великолепен во всех аспектах игры в защите. Я лучший защищающийся игрок в истории НБА. Остаюсь при своём мнении. Поставил бы себя защищаться против любого игрока», — сказал Грин.

Грин выступал за «Голден Стэйт» с 2012 года. С тех пор он вместе с «Уорриорз» трижды становился чемпионом НБА. В 2017 году он признавался лучшим оборонительным игроком в лиге.

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