Ротенберг считает, что клубам КХЛ нужно прийти к единому размеру площадки

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Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказал мнение, что клубам КХЛ нужно прийти к единому размеру площадки.
Ротенберг считает, что клубам КХЛ нужно прийти к единому размеру площадки
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Сейчас Олимпиада проводится на канадских площадках, конечно, хотелось бы, чтобы везде была одинаковая площадка. Но есть много технических преград. Например, в Магнитогорске это технически невозможно, потому что там финский проект», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Клубы КХЛ играют на площадках финских (60 × 28 м) и канадских (60 × 26 м) размеров. Нижегородское «Торпедо» проводит свои домашние матчи на площадке размером 60 × 29 м.

Начиная с чемпионата мира 2021 года матчи мировых первенств и Олимпиад будут проходить на канадских площадках.

Ранее сообщалось, что КХЛ приняла «Адмирал» в состав участников на следующий сезон.

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