КХЛ приняла «Адмирал» в состав участников на следующий сезон

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников сезона-2021/22.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в новом сезоне выступят 24 команды — состав участников пополнил владивостокский «Адмирал», пропустивший сезон-2020/21.

Отмечается, что «Адмирал» принят в состав участников и будет допущен к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18 в срок до 31 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Авангард» организует уроки хоккея в 29 школах Омской области.