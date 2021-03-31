КХЛ приняла «Адмирал» в состав участников на следующий сезон

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Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников сезона-2021/22.
КХЛ приняла «Адмирал» в состав участников на следующий сезон
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Как сообщает пресс-служба КХЛ, в новом сезоне выступят 24 команды — состав участников пополнил владивостокский «Адмирал», пропустивший сезон-2020/21.

Отмечается, что «Адмирал» принят в состав участников и будет допущен к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18 в срок до 31 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Авангард» организует уроки хоккея в 29 школах Омской области.

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