«Авангард» организует уроки хоккея в 29 школах Омской области

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«Авангард» в рамках программы по развитию дворового хоккея пришёл к соглашению с властями Омской области об организации уроков по хоккею на уроках физкультуры в 29 школах региона.
«Авангард» организует уроки хоккея в 29 школах Омской области
  • Reuters

«Мы построили более 30 коробок в Омске и Омской области, приобрели форму, пригласили тренеров из «Авангарда», которые вели там занятия. Естественно, был логичный шаг делать эти коробки при школах, соответственно, сделать урок физкультуры. Вы не представляете, как неимоверно сложно было пробить с точки зрения всех согласований этот урок физкультуры. Но мы это сделали, сделали первыми. Надеюсь, что с сентября в 29 школах, где есть эти коробки, мы запустим эту программу, где будет урок физкультуры среди первых классов. Причём как у мальчиков, так и у девочек», — цитирует ТАСС председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова.

Омская область станет первым регионом России, где хоккей будет преподаваться в школе.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Металлург» и вышел вперёд в полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

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