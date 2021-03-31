Романцев — о тренерских перестановках в ЦСКА: менять коней на переправе не всегда самый мудрый ход

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал кадровые перестановки в тренерском штабе столичного ЦСКА.

«Что касается расставания с Виктором Гончаренко, то здесь особо нечему удивляться, поскольку работа тренера — это результат. Значит, он не устраивает руководство. Если говорить о молодости Ивицы Олича, то я начинал ещё в более молодые годы. Хорошо зная характер и высочайший профессионализм президента ЦСКА Евгения Гинера, думаю, что если это его решение, то оно обдуманно и взвешенно», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в ситуации с назначением Олича его смущает только один момент.

«Абсолютное отсутствие у Ивицы опыта работы с клубом. Да, он трудился в штабе сборной. Но это совсем другое, и у тренировочного процесса с клубной командой совсем другая специфика, требующая определённых навыков. Конечно, смена тренера — это всегда риск. И легче это делать, когда им всё проиграно. С ЦСКА другая история — ещё не все потеряно. Потому соглашусь с Валерием Газзаевым, считающим, что здесь следовало дождаться окончания сезона. Менять коней на переправе не всегда самый мудрый ход», — добавил специалист.

Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. На посту главного тренера он сменил Виктора Гончаренко, работавшего с командой с 2016 по 2021 год.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Олич отреагировал на критику после назначения главным тренером ЦСКА.