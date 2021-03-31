Москвина — о словах Бойковой: не вижу повода для дискуссий

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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как отреагировала на фразу своей подопечной Александры Бойковой, сказанную после объявления оценок на чемпионате мира в Стокгольме.
Москвина — о словах Бойковой: не вижу повода для дискуссий
  • РИА Новости

«После соревнований Александра и Дмитрий поздравили меня и Артура Минчука с победой фигуристов из нашей группы. Это абсолютно нормальный момент. Почему нельзя поздравить тренеров с успехом коллег по группе? Комментарии, которые последовали, даже обсуждать не хочу. Будучи непосредственной участницей событий, не вижу повода для дискуссий», — приводит слова Москвиной РИА Новости.

Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, после оглашения оценок обратилась к Москвиной: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». Вероятно, она имела в виду Анастасию Мишину и Александра Галлямова, завоевавших золото турнира. Такие слова фигуристки были расценены прессой и экспертами как выпад в адрес Москвиной.

Ранее сообщалось, что Москвина удивлена тем, что её совет Щербаковой перейти в парное катание кто-то воспринял всерьёз.

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