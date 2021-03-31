Лыжница Рочева: пусть норвежцы соревнуются среди астматиков

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Российская лыжница Ольга Рочева высказалась об использовании терапевтических исключений в сборной Норвегии.
Лыжница Рочева: пусть норвежцы соревнуются среди астматиков
  • РИА Новости

«Сейчас много разговоров идёт про терапевтические исключения. Норвежцы просто хитрят, пусть и разрешённо. Сама бегала на этапах Кубка мира и видела, что на них ты можешь их обыграть. На чемпионате мира — никак, они приезжают и выигрывают», — сказала Рочева «Спорт-Экспрессу».

Рочева предложила лыжникам, которым требуются лекарства от астмы, выступать на своих отдельных соревнованиях.

«Если норвежцы хотят — пусть, как инвалиды, соревнуются среди астматиков, создают отдельную группу, чемпионат. Есть же Паралимпиада, так и тут: будут соревноваться только астматики между собой. Это необъективно. Вот Александру Большунову удаётся их обыгрывать — это из-за феноменального здоровья, таланта и мотивации», — добавила Рочева.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что преклоняется перед такими людьми, как Рочева.

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