Губерниев прокомментировал поражение сборной России от Словакии в отборе на ЧМ-2022

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о поражении сборной России от национальной команды Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Губерниев прокомментировал поражение сборной России от Словакии в отборе на ЧМ-2022
  • РИА Новости

В принципе, таких матчей будет много в нашей группе. Тоскливо местами. Борьба есть. Пенальти без VAR много не будет. Так что надо забивать самим. А много мы не забьём. И нам не забьют. И два пропустить — это много. Один забили, молодцы. Играли во втором тайме не так плохо! Ну и, конечно, на стандартах в обороне по-прежнему не очень» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1). Следующий матч сборная России проведёт 1 сентября дома с командой Хорватии, которая лидирует в отборочной группе за счёт дополнительных показателей.

Ранее сообщалось, что Прядкин назвал обидным поражение сборной России от Словакии в отборе на ЧМ-2022.

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