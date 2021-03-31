Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,9% в 2021 году

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Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,9% в 2021 году (декабрьский прогноз составил 2,6%), а а также до 3,2% в 2022 году (ранее прогноз составил 3%).
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,9% в 2021 году
  • globallookpress.com

«Более низкое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление ограничений, связанных с COVID-19, улучшили динамику роста, побуждая повысить прогноз экономического роста России до 2,9% в 2021 году и 3,2% в 2022 году», — говорится в докладе Всемирного банка.

При этом прогноз подвержен значительной неопределенности и рискам снижения.

Также из документа следует, что Всемирный банк ожидает снижения уровня бедности в России по итогам 2021 года, однако он будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года.

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