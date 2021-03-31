Александр Мостовой считает, что Миранчук должен был выйти с первых минут в матче со Словакией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что полузащитнику Алексею Миранчуку стоило выйти в основном составе национальной команды в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией.

«По отсутствию Миранчука у меня были вопросы с первой игры против сборной Мальты, когда он не вышел в основном составе. Видимо, Черчесов не видит его в основном составе», — цитирует Мостового ТАСС.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1).

Ранее тренер Борис Игнатьев заявил, что по игре со Словакией было видно, что Россия выше классом, чем соперник.