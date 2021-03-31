Игнатьев: по игре со Словакией было видно, что сборная России выше классом

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на поражение от Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Когда словаки забивали первый гол, наши футболисты в штрафной потеряли позицию. Это производная того, что происходило в первом тайме. По игре было видно, что сборная России выше классом, более умелая команда. Но словаки были больше заряжены, а мы надеялись на академичное развитие событий. Мы не придали игре динамики, скорости», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

При этом он отметил, что ему сложно сказать, почему так произошло. По его словам, сложно обыграть словацкую команду только за счёт мастерства. Специалист также считает, что россиянам не хватало свежести в этой встрече.

«Конечно, можно говорить о фоне усталости после игр со словенцами и мальтийцами. Несмотря на это, мы прибавили в движении во втором тайме, стали быстрее, когда запахло потерей очков. А потом вновь проиграли позицию словакам: и Андрей Семенов, и остальные просто упустили Роберта Мака», — сказал Игнатьев.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1).

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал сенсацией поражение сборной России от Словакии.