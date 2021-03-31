Черчесов не считает, что сборная России недооценила Словакию

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не считает, что поражение от Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года связано с недооценкой соперника.

«Я бы так не сказал. Готовились к игре. Знаем, чем хороши словаки и что они здорово исполняют стандартные положения. Готовились к этому, но, к сожалению, пропустили после подачи углового. Это пошло на руку сопернику, ведь теперь они могли отойти в оборону и действовать на контратаках. Думаю, на нашем уровне простых матчей не бывает и нюансы решают многое. Словаки сегодня оказались удачливее», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2.

Ранее Черчесов заявил, что в матче со сборной Словакии перевернуло игру стандартное положение.