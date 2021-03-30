Милонов о фигурном катании: это больше из разряда светской хроники, а не спорта

Депутат Госдумы России Виталий Милонов поделился мнением о фигурном катании.

По словам депутата, ему раньше нравился этот вид спорта, но он не считает себя экспертом в фигурном катании и других видах.

«Это же больше из разряда скандалов и светской хроники, а не спорта. Мне нравилось то фигурное катание, где мы не обсуждали светскую хронику. Скандалы о том, кто кому фигу показал и кто от кого ушёл, мне неинтересно слушать. Я лично знаю Москвину и других. Это для меня абсолютно авторитетные люди», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала фигуристку Екатерину Боброву за высказывание об Этери Тутберидзе.