Милонов о фигурном катании: это больше из разряда светской хроники, а не спорта

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Депутат Госдумы России Виталий Милонов поделился мнением о фигурном катании.
Милонов о фигурном катании: это больше из разряда светской хроники, а не спорта
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

По словам депутата, ему раньше нравился этот вид спорта, но он не считает себя экспертом в фигурном катании и других видах.

«Это же больше из разряда скандалов и светской хроники, а не спорта. Мне нравилось то фигурное катание, где мы не обсуждали светскую хронику. Скандалы о том, кто кому фигу показал и кто от кого ушёл, мне неинтересно слушать. Я лично знаю Москвину и других. Это для меня абсолютно авторитетные люди», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала фигуристку Екатерину Боброву за высказывание об Этери Тутберидзе.

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