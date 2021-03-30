Тарасова раскритиковала Боброву за высказывание о Тутберидзе

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерины Бобровой, которая критически высказалась о методах работы тренера Этери Тутберидзе.
Тарасова раскритиковала Боброву за высказывание о Тутберидзе
  • РИА Новости

«Откуда она знает методы работы Тутберидзе? Боброва ведь ни на одной тренировке у Этери Георгиевны не была. Получается, Катька — сплетница. Ей хорошо было бы помолчать. Я не знаю, как это вообще возможно — высказываться в таком ключе. Тем более что Боброва дружит с Медведевой. Это никуда не годится. Самое настоящее хамство по отношению к педагогу, который воспитывает олимпийских чемпионов и чемпионов мира», — цитирует Тарасову Sport24.

Этери Тутберидзе является тренером победительницы последнего чемпионата мира Анны Щербаковой, действующей чемпионки Европы Алёны Косторной и золотой медалистки Олимпиады-2018 Алины Загитовой.

Ранее Тарасова призвала не обращать внимание на рейтинг ISU.

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