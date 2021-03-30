Романцев сравнил Промеса с экс-футболистом «Спартака» Робсоном

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о нападающем команды Квинси Промесе.
Романцев сравнил Промеса с экс-футболистом «Спартака» Робсоном
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«То, что голландец — мастер крепкий и умелый, сомнению не подлежит. А ещё он очень искренний на поле, на все сто отдаётся борьбе. У нас таким был Робсон! И пара матчей, которые уже провёл Промес, уже дали понять, что «Спартак» вернул его не зря. Так что смело верьте ему», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Промес перешёл в «Спартак» этой зимой из амстердамского «Аякса». До этого форвард выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом Российской премьер-лиги и победителем Суперкубка России. После своего возвращения 29-летний нападающий провёл четыре матча за «Спартак» и записал в свой актив два гола и две голевые передачи.

Ранее Геннадий Орлов раскритиковал ЦСКА и «Спартак» за подписание Рондона и Промеса.

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