Мишина заявила, что в 15 лет постоянно старалась сбросить вес и бегала

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Чемпионка мира по фигурному катанию в сореновании спортивных пар Анастасия Мишина призналась, что в возрасте 15 лет постоянно пыталась похудеть.
Мишина заявила, что в 15 лет постоянно старалась сбросить вес и бегала
  • РИА Новости

«Конечно, это вспоминается как не самое простое для меня время, но мне было тогда, наверное, лет 15, а в этом возрасте всё воспринимается немного проще, чем, возможно, это было бы сейчас. Я старалась делать на тренировках всё возможное, чтобы выступать и на чемпионатах, и на Гран-при, постоянно пыталась сбросить вес, бегала. И когда поняла, что мы не можем кататься вместе, было очень обидно», — заявила спортсменка в интервью RT.

Ранее Мишина рассказала, как они вместе с Галлямовым перед началом соревнований определяют степень волнения друг друга.

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