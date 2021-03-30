Мишина заявила, что в 15 лет постоянно старалась сбросить вес и бегала

Чемпионка мира по фигурному катанию в сореновании спортивных пар Анастасия Мишина призналась, что в возрасте 15 лет постоянно пыталась похудеть.

«Конечно, это вспоминается как не самое простое для меня время, но мне было тогда, наверное, лет 15, а в этом возрасте всё воспринимается немного проще, чем, возможно, это было бы сейчас. Я старалась делать на тренировках всё возможное, чтобы выступать и на чемпионатах, и на Гран-при, постоянно пыталась сбросить вес, бегала. И когда поняла, что мы не можем кататься вместе, было очень обидно», — заявила спортсменка в интервью RT.

Ранее Мишина рассказала, как они вместе с Галлямовым перед началом соревнований определяют степень волнения друг друга.