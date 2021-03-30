Мишина о Галлямове: перед стартом держимся за руки и сразу понимаем, кто из нас до какой степени трясётся

Чемпионка мира по фигурному катанию в соревновании спортивных пар Анастасия Мишина рассказала, как они вместе с партнёром Александром Галлямовым перед началом соревнований определяют степень волнения друг друга.

«Перед стартом мы держимся за руки и сразу безо всяких слов понимаем, кто из нас до какой степени трясётся... Как любит говорить Саша, посмотрели, улыбнулись — и поехали. Тамара Николаевна никогда нас не прессует, поэтому на соревнования мы всегда выходим спокойными», — заявила спортсменка в интервью RT.

Ранее Мишина призналась, тяжело ли ей кататься с высоким партнёром.