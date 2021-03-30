Червиченко: не представляю, что сборная России проиграет Словакии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча сборной России по футболу со Словакией в третьем туре квалификации чемпионата мира — 2022.

«Я ожидаю победы сборной России в матче со Словакией. Надеюсь, мы не подойдём к игре шапкозакидательски и настроимся серьёзнее, чем на Мальту. Честно говоря, после пропущенного мяча от мальтийцев наша игра душненько смотрелась. Когда же мы забили третий мяч, то счастье Черчесова было настолько заметно, что стало понятно, на какой измене он был… Хочется, чтобы в матче со Словакией мы не видели такое тревожное лицо главного тренера. Не представляю, что мы можем проиграть Словакии. Команда, которая играет вничью с Мальтой, вряд ли должна доставить нам проблем. У словаков нет звёздных игроков — там нет звёзд даже уровня Словении. Если мы не сможем обыграть Словакию, то только потому, что мы сами себе захотим устроить мазохистский финиш этого турнира. Других причин быть не может», — заявил Червиченко «Чемпионату».

Матч Словакия — Россия пройдёт 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве. Начало встречи — в 21:45 мск.

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