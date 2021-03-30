Дзюба признан главным открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба признан главным открытием стартовых матчей квалификации чемпионата мира 2022 года.

Дзюба занял первое место в голосовании среди болельщиков, которое прошло в Twitter-аккаунте на официальной странице ЧМ-2022. Россиянин получил 43% голосов.

Второе место занял форвард сборной Сербии Александр Митрович (30%), третье — черногорец Стеван Йоветич (18%).

В матче с Мальтой (3:1) Дзюба забил один мяч и отдал результативную передачу, а в игре со Словенией (2:1) он оформил дубль.

Ранее Олег Романцев рассказал, в какой ситуации Дзюба и Александр Соболев могут вместе выйти на поле за сборную.