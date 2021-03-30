Романцев рассказал, в какой ситуации Дзюба и Соболев могут вместе выйти на поле за сборную

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Олег Романцев ответил на вопрос, могут ли форварды Артём Дзюба и Александр Соболев вместе выходить в стартовом составе национальной команды.
Романцев рассказал, в какой ситуации Дзюба и Соболев могут вместе выйти на поле за сборную
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«Всё зависело бы от соперника. Скажем, со сборными Англии и Германии, которые традиционно сильны в игре на втором этаже, два таких габаритных форварда впереди стали бы перебором. А с командами, для которых борьба за верховые мячи в своей штрафной является проблемой, я бы рискнул сделать ставку на такую мощную пару, как Дзюба с Соболевым», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс». 

30 марта в Трнаве пройдёт матч отбора ЧМ-2022 между сборными Словакии и России. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Силкин заявил, что даже ничейный результат в матче со Словакией будет неплохим.

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