Романцев рассказал, в какой ситуации Дзюба и Соболев могут вместе выйти на поле за сборную
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«Всё зависело бы от соперника. Скажем, со сборными Англии и Германии, которые традиционно сильны в игре на втором этаже, два таких габаритных форварда впереди стали бы перебором. А с командами, для которых борьба за верховые мячи в своей штрафной является проблемой, я бы рискнул сделать ставку на такую мощную пару, как Дзюба с Соболевым», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».
30 марта в Трнаве пройдёт матч отбора ЧМ-2022 между сборными Словакии и России. Начало встречи — в 21:45 мск.
Ранее Силкин заявил, что даже ничейный результат в матче со Словакией будет неплохим.