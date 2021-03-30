Силкин: даже ничейный результат в матче со Словакией будет неплохим

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Словакии в квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Силкин: даже ничейный результат в матче со Словакией будет неплохим
  • Reuters

«Я ожидаю очень непростой игры, поскольку словаки постараются во что бы то ни стало взять три очка. Они потеряли очки с Мальтой (2:2) и Кипром (0:0). Если они ещё и дома сейчас будут проигрывать, то точно никуда не выйдут. Так что в матче с Россией словаки будут стараться на полную. Уверен, что наш тренерский штаб противопоставит сопернику свои идеи, чтобы добиться результата — пускай даже не победы, а ничьей. Даже ничейный результат в этой встрече будет неплохим», — цитирует Силкина «Газета.Ru».

Матч отбора ЧМ-2022 между сборными Словакии и России состоится 30 марта в Трнаве. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее стало известно, что Силкин ожидает, что в матче «Динамо» со «Спартаком» будет много борьбы.

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