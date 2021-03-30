Мостовой считает, что сборная России превосходит по классу команду Словакии

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался об уровне национальной команды Словакии в преддверии матча третьего тура группового раунда квалификации к чемпионату мира — 2022.

«Вряд ли словаки что-то могут нам противопоставить. На этом матче не будет болельщиков, а они играют огромную роль, особенно когда команда ниже классом. Однако Словакия не слабее Словении, с которой у нас были приличные проблемы. Другое дело, что у них нет футболиста калибра Иличича. Потому и промучились с Кипром и Мальтой. Мы помастеровитее, и словаки уступают нам в классе. Вряд ли у Словакии есть такой форвард, как Дзюба, у них нет такого футболиста, как Головин. Матч пройдёт хорошо, если не помешает фарт или самоотдача Словакии. Вряд ли мы проиграем. На ничью спокойно можем рассчитывать, а семь очков — это хороший результат для начала», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Матч Словакия — Россия состоится 30 марта, на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве. Начало встречи — в 21:45 мск.

Ранее Кирьяков выразил мнение, что менталитет сборной России может помешать команде добыть результат со Словакией.