Кирьяков считает, что менталитет сборной России может помешать команде добыть результат со Словакией

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча третьего тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со Словакией.

«Для словаков этот матч будет решающим. Они прекрасно понимают, что в случае поражения выпадают из борьбы за выход из группы. Играть с раненым зверем вдвойне опасней. Наш тренерский штаб разберёт их игру, но соперники будут мотивированы. Возможно, для нас это не самый важный матч. Сейчас сборная России имеет шанс закрепиться в верхней части группы. Мы можем стать первыми и ждать, что конкуренты будут терять очки. У нас существует такая традиция — с заряженным соперником мы очень часто теряемся. Это уже часть нашего менталитета. Когда оппонент играет от ножа, мы проявляем слабость. Боюсь, что мы после двух побед можем расслабиться, что сыграет злую шутку. Дзюбе не нужно давать отдых. Несмотря на свой возраст, он может спокойно играть три игры в неделю. Если Артём находится в форме и чувствует, что игра идёт, это придаёт ему ещё больше сил», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

Матч Словакия — Россия пройдёт сегодня, 30 марта, на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве. Начало — в 21:45 мск.

Ранее экс-защитник «Локомотива» назвал фаворита матча Словакия — Россия.