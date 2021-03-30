Экс-защитник «Локомотива» назвал фаворита матча Словакия — Россия

Короткая ссылка
Экс-защитник «Локомотива» и сборной Словакии по футболу Ян Дюрица рассказал, чего ждёт от матча своей национальной команды с Россией в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.
Экс-защитник «Локомотива» назвал фаворита матча Словакия — Россия
  • РИА Новости

«Вы выиграли два матча, занимаете первое место в группе и в психологическом плане сейчас на коне. У нас всё наоборот, мы уже потеряли четыре очка. И это главное преимущество сборной России. Мы должны побеждать любой ценой, вы же можете просто играть в удовольствие. Не хочу прогнозировать, но у вас сегодня больше шансов на три очка», — цитирует Дюрицу «РБ Спорт».

30 марта в Трнаве состоится матч отбора на ЧМ-2022 между сборными Словакии и России. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

Ранее Романцев рассказал, в какой ситуации Дзюба и Соболев могут вместе выйти на поле за сборную.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить