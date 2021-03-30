Экс-защитник «Локомотива» назвал фаворита матча Словакия — Россия

Экс-защитник «Локомотива» и сборной Словакии по футболу Ян Дюрица рассказал, чего ждёт от матча своей национальной команды с Россией в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Вы выиграли два матча, занимаете первое место в группе и в психологическом плане сейчас на коне. У нас всё наоборот, мы уже потеряли четыре очка. И это главное преимущество сборной России. Мы должны побеждать любой ценой, вы же можете просто играть в удовольствие. Не хочу прогнозировать, но у вас сегодня больше шансов на три очка», — цитирует Дюрицу «РБ Спорт».

30 марта в Трнаве состоится матч отбора на ЧМ-2022 между сборными Словакии и России. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

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