Дивеев: не знаю, почему вы думаете, что ЦСКА уже нельзя побороться за чемпионство

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Защитник ЦСКА и молодёжной сборной России Игорь Дивеев прокомментировал критику в адрес московской команды.
Дивеев: не знаю, почему вы думаете, что ЦСКА уже нельзя побороться за чемпионство
  • РИА Новости

«Понимаю тех, кто пишет. Люди хотят большего от команды. ЦСКА — топ-клуб России, все ждут от нас побед. Болельщикам не нравится, что команда не выигрывает, и это понятно. Но мы тоже стараемся. Нет такого, чтобы мы выходили и не бились за результат», — цитирует Дивеева Sport24.

Также защитник высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Не знаю, почему вы думаете, что ЦСКА уже нельзя побороться за чемпионство. Впереди ещё семь-восемь матчей, в которых нужно сыграть с большой отдачей», — сказал он.

После 23 туров РПЛ ЦСКА набрал 40 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на восемь очков.

Ранее Дивеев высказался о поражении молодёжной сборной России от Франции.

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