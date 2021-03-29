Дивеев высказался о поражении молодёжной сборной России от Франции
- РИА Новости
«Мы играли с Францией на равных. По владению мячом равные цифры, ударов у нас даже больше. Ничего, поражение, такое бывает. У нас всё нормально. Сейчас будем готовиться к Дании, у нас есть три дня подготовки. Нужно побеждать и идти дальше», — цитирует Дивеева пресс-служба Российского футбольного союза.
Встреча Россия — Франция проходила на стадионе «Халадаш» в венгерском Сомбатхее и завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Франции.
Игра Дания — Россия состоится 31 марта. Начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что сборная Дании победила Исландию на молодёжном ЧЕ по футболу.