Bellator представил рейтинг бойцов, Емельяненко вне топ-3 тяжеловесов

В промоушене Bellator впервые представили рейтинг бойцов организации.

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вадим Немков занял второе место в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории, уступив Патрисиу Фрейри из Бразилии. Третье место получил голландский боец армянского происхождения Гегард Мусаси.

В топ-10 рейтинга тяжеловесов попали три российских бойца: Валентин Молдавский занял третье место, Фёдор Емельяненко — четвёртое, Сергей Харитонов — девятое.

В рейтинге средневесов Анатолий Токов расположился на второй строчке. Ярослав Амосов стал вторым в списке полусредневесов, а Магомед Магомедов — шестым в рейтинге бойцов легчайшего веса.

Женский сводный рейтинг возглавила бразильянка Крис Сайборг.

Ранее сообщалось, что Bellator хочет организовать бой Фёдора Емельяненко с экс-чемпионом UFC.