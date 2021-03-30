Bellator представил рейтинг бойцов, Емельяненко вне топ-3 тяжеловесов

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В промоушене Bellator впервые представили рейтинг бойцов организации.
Bellator представил рейтинг бойцов, Емельяненко вне топ-3 тяжеловесов
  • © Союз MMA России
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вадим Немков занял второе место в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории, уступив Патрисиу Фрейри из Бразилии. Третье место получил голландский боец армянского происхождения Гегард Мусаси.

В топ-10 рейтинга тяжеловесов попали три российских бойца: Валентин Молдавский занял третье место, Фёдор Емельяненко — четвёртое, Сергей Харитонов — девятое.

В рейтинге средневесов Анатолий Токов расположился на второй строчке. Ярослав Амосов стал вторым в списке полусредневесов, а Магомед Магомедов — шестым в рейтинге бойцов легчайшего веса.

Женский сводный рейтинг возглавила бразильянка Крис Сайборг.

Ранее сообщалось, что Bellator хочет организовать бой Фёдора Емельяненко с экс-чемпионом UFC.

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