СМИ: Bellator хочет организовать бой Фёдора Емельяненко с экс-чемпионом UFC

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Следующим соперником российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко может стать бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Джуниор Дос Сантос.
СМИ: Bellator хочет организовать бой Фёдора Емельяненко с экс-чемпионом UFC
  • © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images

Как сообщает Tele-sport, в скором времени Bellator подпишет контракт с бразильцем. Руководство промоушена хочет организовать в конце 2021 года в Москве поединок между Емельяненко и Дос Сантосом.

Емельяненко за свою карьеру одержал 39 побед и потерпел шесть поражений в MMA. Также один его бой признан несостоявшимся. На счету Дос Сантоса 21 выигранный и девять проигранных поединков.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко посетил чемпионат Приволжского федерального округа по ММА.

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