СМИ: Bellator хочет организовать бой Фёдора Емельяненко с экс-чемпионом UFC

Следующим соперником российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко может стать бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Джуниор Дос Сантос.

Как сообщает Tele-sport, в скором времени Bellator подпишет контракт с бразильцем. Руководство промоушена хочет организовать в конце 2021 года в Москве поединок между Емельяненко и Дос Сантосом.

Емельяненко за свою карьеру одержал 39 побед и потерпел шесть поражений в MMA. Также один его бой признан несостоявшимся. На счету Дос Сантоса 21 выигранный и девять проигранных поединков.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко посетил чемпионат Приволжского федерального округа по ММА.