СМИ: Bellator хочет организовать бой Фёдора Емельяненко с экс-чемпионом UFC
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Как сообщает Tele-sport, в скором времени Bellator подпишет контракт с бразильцем. Руководство промоушена хочет организовать в конце 2021 года в Москве поединок между Емельяненко и Дос Сантосом.
Емельяненко за свою карьеру одержал 39 побед и потерпел шесть поражений в MMA. Также один его бой признан несостоявшимся. На счету Дос Сантоса 21 выигранный и девять проигранных поединков.
Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко посетил чемпионат Приволжского федерального округа по ММА.