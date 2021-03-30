Иск акционера «Спартака» к клубу на 88 млн рублей принят к производству

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Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к московскому «Спартаку».
Иск акционера «Спартака» к клубу на 88 млн рублей принят к производству
  • РИА Новости

Это следует из заявления, опубликованного на сайте картотеки арбитражных дел.

Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Третьими лицами в деле указаны председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун и член совета директоров московского клуба Александр Матыцын.

АО «Капитальные активы» является акционером «Спартака» с долей 22%.

Первое заседание по делу пройдёт 22 апреля.

Ранее сообщалось, что акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей.

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