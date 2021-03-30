Иск акционера «Спартака» к клубу на 88 млн рублей принят к производству
- РИА Новости
Это следует из заявления, опубликованного на сайте картотеки арбитражных дел.
Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Третьими лицами в деле указаны председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун и член совета директоров московского клуба Александр Матыцын.
АО «Капитальные активы» является акционером «Спартака» с долей 22%.
Первое заседание по делу пройдёт 22 апреля.
Ранее сообщалось, что акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей.