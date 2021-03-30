На любительском турнире в Москве произошла массовая драка

В матче полуфинала любительского турнира Urban League между командами FC World Class и «На футболе» произошла массовая драка.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на 56-й минуте встречи при счёте 6:3 в пользу FC World Class один из игроков сделал замечание сопернику, которое спровоцировало конфликт.

Футболист «На футболе» Арби Дудаев ударил игрока FC World Class Александра Антонова, а затем тренера Илью Мадилова. Голкипер «На футболе» Радик Клоян набросился на вратаря FC World Class Дмитрия Шевченко.

В результате Дудаев получил красную карточку и бессрочную дисквалификацию на турнире. Клояна дисквалифицировали на пять матчей.

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