На любительском турнире в Москве произошла массовая драка

Короткая ссылка
В матче полуфинала любительского турнира Urban League между командами FC World Class и «На футболе» произошла массовая драка.
На любительском турнире в Москве произошла массовая драка
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Mash, на 56-й минуте встречи при счёте 6:3 в пользу FC World Class один из игроков сделал замечание сопернику, которое спровоцировало конфликт.

Футболист «На футболе» Арби Дудаев ударил игрока FC World Class Александра Антонова, а затем тренера Илью Мадилова. Голкипер «На футболе» Радик Клоян набросился на вратаря FC World Class Дмитрия Шевченко.

В результате Дудаев получил красную карточку и бессрочную дисквалификацию на турнире. Клояна дисквалифицировали на пять матчей.

Ранее сообщалось, что спортивному журналисту Егорову сожгли машину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить