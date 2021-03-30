Спортивному журналисту Егорову сожгли машину
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«Сегодня ночью мне сожгли машину. Подкинули, рвануло, сгорело дотла. Честно говоря, даже не знаю, кого подозревать. Много всего разного было написано. Варианты разные, конечно. За себя могу сказать одно», — написал Егоров в своём Telegram-канале.
Журналист отмечает, что всегда был честен в своей работе.
«Я не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со «Спартаком». Были другие темы, когда говорили: «Куда ты лезешь». Но, ребят, те, кто шутит, кто угрожает, кто выдумывал всякий бред про ту же машину, — вы, если вы люди всё-таки, должны понимать, к чему это всё может приводить», — добавил он.
Ранее источник назвал нового кандидата на пост наставника «Спартака».