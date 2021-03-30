Спортивному журналисту Егорову сожгли машину

Спортивный журналист Дмитрий Егоров лишился автомобиля в результате поджога.

«Сегодня ночью мне сожгли машину. Подкинули, рвануло, сгорело дотла. Честно говоря, даже не знаю, кого подозревать. Много всего разного было написано. Варианты разные, конечно. За себя могу сказать одно», — написал Егоров в своём Telegram-канале.

Журналист отмечает, что всегда был честен в своей работе.

«Я не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со «Спартаком». Были другие темы, когда говорили: «Куда ты лезешь». Но, ребят, те, кто шутит, кто угрожает, кто выдумывал всякий бред про ту же машину, — вы, если вы люди всё-таки, должны понимать, к чему это всё может приводить», — добавил он.

Ранее источник назвал нового кандидата на пост наставника «Спартака».