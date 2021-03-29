Источник назвал нового кандидата на пост наставника «Спартака»

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Немецкий тренер Торстен Финк является кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака».
Источник назвал нового кандидата на пост наставника «Спартака»
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари на своей странице в Twitter.

В прошлом Финк работал в футбольных клубах «Аустрия», АПОЭЛ, «Ингольштадт», «Базель», «Гамбург» и «Грассхоппер». Последним местом работы тренера был «Виссел Кобе».

Напомним, что в конце 2020 года нынешний наставник «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что покинет московский клуб по окончании текущего сезона.

Ранее СМИ назвали основного кандидата на пост тренера ХК «Спартак».

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