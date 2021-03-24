СМИ назвали основного кандидата на пост тренера ХК «Спартак»

Российский специалист Борис Миронов является основным кандидатом на пост главного тренера московского хоккейного клуба «Спартак».

Об этом сообщает «Чемпионат».

С 2015 по 2017 год специалист возглавлял московскую «Красную звезду», а с 2017-го по 2018-й — чеховскую «Звезду». С 2019 по 2020 год он являлся ассистентом главного тренера нижнекамского «Нефтехимика».

В 2017 году он выигрывал Кубок вызова Молодёжной хоккейной лиги в качестве главного тренера команды Запада.

Другим кандидатом на пост главного тренера «Спартака» является двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов, но Миронов — наиболее реальный вариант.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Олегом Знарком, который возглавлял команду с 2019 года.