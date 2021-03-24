Хоккейный клуб «Спартак» не будет продлевать контракт со Знарком

Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером команды Олегом Знарком.

Как сообщает пресс-служба клуба, решение не продлевать контракты со Знарком и его тренерским штабом было принято на заседании наблюдательного совета «Спартака».

58-летний специалист возглавляет «Спартак» с 2019 года. Под его руководством команда не сумела выйти во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги в двух сезонах подряд.

Ранее сообщалось, что главный тренер ХК «Авангард» Хартли и сотрудники клуба привились от коронавируса.