Хоккейный клуб «Спартак» не будет продлевать контракт со Знарком

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Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером команды Олегом Знарком.
Хоккейный клуб «Спартак» не будет продлевать контракт со Знарком
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Как сообщает пресс-служба клуба, решение не продлевать контракты со Знарком и его тренерским штабом было принято на заседании наблюдательного совета «Спартака».

58-летний специалист возглавляет «Спартак» с 2019 года. Под его руководством команда не сумела выйти во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги в двух сезонах подряд.

Ранее сообщалось, что главный тренер ХК «Авангард» Хартли и сотрудники клуба привились от коронавируса.

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