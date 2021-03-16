Главный тренер ХК «Авангард» Хартли и сотрудники клуба привились от коронавируса

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли и другие сотрудники клуба прошли вакцинацию от коронавируса вакциной «Спутник V» .

Соответствующую процедуру они прошли в мобильном пункте на «Арене Балашиха», сообщает пресс-служба омичей.

«Я чувствую себя очень хорошо. Очень рад, что появилась возможность сделать прививку «Спутник V», так как уже прошло больше года с тех пор, как коронавирус начал распространяться по миру и забирать жизни людей. Мне 60 лет, и хотя я считаю себя здоровым, вижу смысл в том, чтобы вакцинироваться, поскольку мы боремся с невидимым врагом. В этом отношении, сегодня хороший день для меня. Никакого страха перед процедурой не испытывал, ведь если посмотреть на то, что происходит в больницах и оценить последствия, то становится понятно, что вирус страшнее», — рассказал Хартли.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия рука об руку работают над обеспечением глобальной доступности вакцин от COVID-19.