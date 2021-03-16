Главный тренер ХК «Авангард» Хартли и сотрудники клуба привились от коронавируса

Короткая ссылка
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли и другие сотрудники клуба прошли вакцинацию от коронавируса вакциной «Спутник V» .
Главный тренер ХК «Авангард» Хартли и сотрудники клуба привились от коронавируса
  • @hcavangardomsk
  • Twitter

Соответствующую процедуру они прошли в мобильном пункте на «Арене Балашиха», сообщает пресс-служба омичей.

«Я чувствую себя очень хорошо. Очень рад, что появилась возможность сделать прививку «Спутник V», так как уже прошло больше года с тех пор, как коронавирус начал распространяться по миру и забирать жизни людей. Мне 60 лет, и хотя я считаю себя здоровым, вижу смысл в том, чтобы вакцинироваться, поскольку мы боремся с невидимым врагом. В этом отношении, сегодня хороший день для меня. Никакого страха перед процедурой не испытывал, ведь если посмотреть на то, что происходит в больницах и оценить последствия, то становится понятно, что вирус страшнее», — рассказал Хартли.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия рука об руку работают над обеспечением глобальной доступности вакцин от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить