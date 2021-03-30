Малыхин: пояс чемпиона ONE FC должен висеть у бати в деревне

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Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин рассказал о желании выиграть чемпионский пояс ONE FC.
Малыхин: пояс чемпиона ONE FC должен висеть у бати в деревне
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«Так или иначе, все мы приходим биться за пояс. Им всегда владеет лучший боец организации, поэтому моя задача — стать чемпионом ONE FC», — заявил Малыхин RT.

Спортсмен рассказал, что сделал бы с чемпионским поясом, если бы стал его обладателем.

«Кроме того, пояс сам по себе — очень красивая вещь. Во время того турнира я успел подержать трофей ONE FC. Увидел его, потрогал и понял: такая вещь должна висеть у бати в деревне. Кроме того, чемпион получает совершенно другие деньги. Никто не хочет работать за копейки», — добавил боец.

Ранее Малыхин рассказал, когда сможет претендовать на титул в ONE FC.

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