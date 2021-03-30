Малыхин рассказал, когда сможет претендовать на титул в ONE FC

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Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин считает, что в случае победы над Амиром Алиакбари сможет претендовать на чемпионский титул в ONE FC.
Малыхин рассказал, когда сможет претендовать на титул в ONE FC
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«Думаю, после этого мне придётся провести ещё один поединок летом, а уже на конец года можно будет просить возможность побороться за титул. Если Брэндон Вера будет настроен, то хотел бы попробовать свои силы. Что касается соперников, то есть Умар Кане, который считается лучшим бойцом из Африки. В последнем бою он победил Алана Нгалани. Если выиграю у Алиакбари, то хотел бы сразиться с ним», — сказал Малыхин RT.

Малыхин и Алиакбари проведут бой в ONE FC в мае.

Ранее Малыхин прокомментировал предстоящий поединок с Алиакбари.

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